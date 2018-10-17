沙特记者案 美国参议员称沙特王储“有毒”

（早报讯）美国共和党籍的格雷厄姆抨击沙特阿拉伯王储是一个“破坏球”和“有毒”人物，对沙特记者贾马尔·卡舒吉在伊斯坦布尔的沙特领事馆失踪并可能遇害负有直接责任。

来自南卡罗来纳州的格雷厄姆（Lindsey Graham）周二在“Fox and Friends”节目谈到美国与沙特的关系时说：“我一直是美国参议院里最捍卫沙特阿拉伯的人……这家伙是一个破坏球。在沙特没有MBS不知道的事。”MBS是沙特王储穆罕默德·本·萨勒曼(Mohammed bin Salman)的姓名首字母缩写。

彭博社报道，作为一个经常向总统特朗普提供建议的外交政策鹰派议员，格雷厄姆的上述表态是迄今为止共和党要员在贾马尔·卡舒吉（Jamal Khashoggi）失踪问题上最严厉的公开表态，反映了华盛顿方面日益担心这场危机可能严重损害美国与沙特的关系。格雷厄姆说，他支持重重地制裁沙特。

国务卿蓬佩奥周一受特朗普派遣前往沙特，与王储和其他沙特高级官员举行了一天的会谈。预计蓬佩奥本周返回华盛顿之前，还将与土耳其官员会面。

国务院发言人Heather Nauert周二在一份声明中说，蓬佩奥和王储“一致认同进行彻底、透明和及时调查的重要性，”查出卡舒吉事件的来龙去脉。

根据CNN、《纽约时报》和《华尔街日报》报道，沙特阿拉伯正在考虑宣布卡舒吉死于审讯失当。这符合特朗普周一推测的卡舒吉可能为“流氓杀手”所害的说法。但格雷厄姆不同意。

格雷厄姆在福克斯新闻台说：“这不是流氓杀手……这是一个流氓王储。”并称他“精神分裂”、“神经错乱”。

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