法国政府重组 执政党党魁出任内政部长

（早报讯）备受政界关注的法国政府重组方案16日正式对外公布。执政党党魁出任内政部长，是此次政府重组中最为重大的人事变动。

法国总统府爱丽舍宫当天发布了重组后的政府主要成员名单。法国执政党“共和国前进”党（La République En Marche!）党魁克里斯托夫·卡斯塔内（Christophe Castaner）出任内政部长。总理菲利普就此不再代理内政部长职务。

中国新闻社报道，卡斯塔内现年52岁，被外界认为深得总统马克龙的信任。卡斯塔内从政经验丰富，曾担任政府发言人及法国政府负责与议会关系的国务秘书等职务。担任内政部长后，卡斯塔内辞去了执政党内职务。

此次政府重组后，区域协调发展部长、文化部长、农业部长的人选也有所变动。法国官方还任命了新的负责与议会关系的国务秘书。外交部长、国防部长等核心内阁成员没有变动。

此次法国政府重组源于前任内政部长科隆的辞职。科隆9月就曾表示辞职，法国官方迟至10月初才宣布接受科隆的辞呈。内政部长一职在法国政府内部很重要，不能长时间空缺。法国媒体称，马克龙与总理菲利普就政府重组问题进行了长达两周的讨论，最终确定了内政部长等人选。

目前马克龙的支持率低迷，法国官方希望此次政府重组后，马克龙能够重新凝聚人气，以便政府继续推进各项改革措施。而法国舆论对这次政府重组多持观望态度，认为成效仍有待观察。

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