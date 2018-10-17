美国体操协会临时主席上任四天宣布辞职

（早报讯） 上任四天后，美国体操协会董事会临时主席玛丽·波诺（Mary Bono）16日宣布辞去该职务。

美国体操协会官员并没有回复路透社要求协会置评的问题。中国新闻社引述美国有线电视新闻网消息说，美国体操队前队医纳萨尔（Larry Nassar）性侵女运动员案于今年年初宣判后，舆论仍在对美国体操协会施加压力，导致该协会董事会主席一职如烫手山芋，十个月里，两次换人，却均辞去职务。9月4日，出任该协会主席兼首席执行官的克里·佩里（Kerry Perry），在坚持九个月后，辞去工作。一个月之后，掌舵仅四天的玛丽·波诺，于16日宣布辞去临时主席一职。

今年1月，美国体操队前队医纳萨尔因多次性侵女运动员，被判处40至175年有期徒刑。听证会上，150多位曾遭其性侵的女性与其公开对质。纳萨尔当庭认罪。之后，美国体操协会包括董事会主席帕里亚、副主席宾德尔等人集体辞职。

16日，玛丽·波诺发布辞职声明，“非常遗憾。我热爱体操运动，对渴望成为伟大体操运动员的人表示尊重。”不过，媒体透露，由于受到言论攻击，她选择辞职。

据《华盛顿邮报》报道，曾三次获得奥运金牌的美国体操明星雷斯曼不仅正在就纳萨尔性侵案件起诉美国体操协会和美国奥委会，同时，她还通过社交网站批评美国体操协会的聘用决定。她质疑玛丽·波诺涉嫌参与掩盖纳萨尔罪行，并称其原供职的律师事务所，曾协助“掩盖”美国体操队和密歇根州立大学体操队前队医纳萨尔的性侵罪行。

对此，美国体操协会已澄清，玛丽·波诺在这家律所中从事法律策略与政策的工作，未参与纳萨尔相关的事务。

另据《今日美国》报道，日前，玛丽·波诺在其社交媒体推特上发布一张照片：她用黑色马克笔抹掉鞋面上一美国运动品牌商标。随即，图片招来非议，被视作是批评该品牌的行为。该品牌曾是美国体操队和美国奥委会的主要赞助商之一。目前，她已删除这篇推文并表示遗憾。美国媒体猜测，其辞职之举或与上述舆论压力有关。

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