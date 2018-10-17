联合国：飢饿和气候变迁形成完美风暴

（早报讯） 联合国世界粮食计划署署长毕斯利（David Beasley）16日在世界粮食日示警，飢饿、气候变迁和人为冲突等潜在的组合，正在酝酿一次“完美风暴”，呼吁世人採取行动。

毕斯利在位于罗马的联合国世界粮食计划署总部发表演说指出：“这是一场恶梦，完美风暴即将来袭。”

联合国计划在2030年前在全世界达成“零飢饿”（Zero Hunger）的目标，但目前面临三大阻碍：冲突、气候变迁和经济成长减缓。

台湾中央通讯社引述毕斯利说，这场战争处于紧要关头。他说，每5到10秒就有孩子死于飢饿或营养不良。但是，在生产过程和世人厨房中，就有食物遭到浪费。

这不是富有国家可以轻易忽视的问题，从移民危机来看，这会对他们造成连锁反应。

毕斯利指出：“飢饿人口每增加1%，移民人口就会增加2%。”

根据联合国最新的飢饿报告，去年全球有约8亿2100万人─也就是每9个人就有1个人─处于飢饿当中，这个数字已连续三年增加。

根据联合国粮食与农业组织估计，有1亿5500万名不到5岁的孩童长年营养不良。全球有超过20亿人微量营养素不足，也就是“隐性飢饿”。在此同时，肥胖人口则在6亿人以上。

联合国粮农组织祕书长达席瓦（Jose Graziano da Silva）说，肥胖是“全球性流行病”，带来庞大的社会成本，付出的代价跟武装冲突和抽淤一样多。

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