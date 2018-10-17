研究：不只蜜蜂鸟类 其他昆虫也大量消失

（早报讯）继蜜蜂和鸟类大量消失后，在波多黎各一座森林所做的研究发现，昆虫和其他节肢动物的数量也大幅减少。研究并指出，这是气候变迁带来的冲击。

来自纽约特洛伊（Troy）伦赛莱尔工技学院（Rensselaer Polytechnic Institute）的生物学家李斯特（Bradford Lister）和另一位生物学家，在波多黎各的云盖国家森林（El Yunque National Forest）进行调查，并将成果发表在美国《国家科学院学报》。

台湾中央通讯社报道，要测量昆虫、毛虫和蜘蛛等节肢动物的数量，并非易事。方法之一是在地面和林冠放置有黏性的陷阱。研究人员也用网子在地面上方或树叶间挥过数以百计次，再将捕获的乾燥生物质称重。

李斯特先是在1976和1977年，在云盖国家森林用这些方法进行测量。他和另位生物学家2011和2012年重返当地，再用相同方法进行测量。

结果，他们发现，挥网捕获的节肢动物生物质乾重，减少了4至8倍；黏性陷阱捕获的节肢动物重量，更锐减30至60倍。

研究人员并观察到，以昆虫为食的蜥蜴、蛙和鸟类，数量也同步萎缩。

李斯特告诉《华盛顿邮报》：“一切正在减少。”他还对食物链引起的连锁反应提出警告。

李斯特说：“如果热带森林消失，将会是整个地球系统另一个灾难性故障，这并将以几乎难以想像的方式回过头来影响人类。”

按照研究人员使用的模型，昆虫消失主要归咎于全球暖化。他们发现，波多黎各过去约40年的气温上升，而得到这个结论。

根据一座森林气象站测得的纪录，1978年至2015年间，平均最高气温上升了摄氏2度。

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