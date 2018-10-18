罗斯玛下周被警方传召 或助查被充公珠宝

（早报讯）马来西亚前首相纳吉的妻子罗斯玛本月初刚被控17项罪名，如今又被警方援引《2001年反洗钱、反恐融资及非法活动收益法令》（AMLATF），传召下周录供。

当今大马报道，罗斯玛的一名律师证实，她将于下周四（25日）到敦拉萨路的KPJ大楼给口供。

据知，罗斯玛昨天（17日）接获的通告仅注明是在反洗钱法令下受查，但并没阐明究竟是为何被传召。

不过，要求匿名的律师相信，警方的调查同充公的物品，特别是跟珠宝有关。

警方消息之前透露，警方本周五将传召罗斯玛针对珠宝案录取口供，但罗斯玛的律师表示，其当事人要求换日期，唯原因不明。

“她将协助调查，围绕在如何购买和拥有有关珠宝等事宜。”

今年6月，武吉阿曼商业罪案调查主任阿玛星公布，警方在一马公司案的搜查行动中扣押总值4亿4000万令吉（约1亿4600万新元）的珠宝，包括1400件项链、2200枚戒指、2100件手镯、2800对耳环、1600件胸针和14件发冠。

此外，警方也扣押567个名牌包包（总值逾5130万令吉）、423只手表（总值7800万令吉）和234副名牌太阳眼镜（总值37万4000令吉）。

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