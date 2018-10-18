向中国施压 美国将退出万国邮政联盟

（早报讯）白宫表示，美国周三（17日）启动退出万国邮政联盟程序。白宫说，万国邮政联盟的现行收费体制让中国和其他国家受益，对美国不公平。

万国邮政联盟成立于1874年，目前有192个成员国。根据万国邮联的规定，完成退出程序至少需一年时间。美国官员表示，在这段时间内，特朗普政府会尝试进行谈判，看是否可以达成一个更好的费率制度。

白宫高官周三在电话会议上对记者说，万国邮联现行的“终端费”制度让中国和其他国家的邮政可以以很低的运费将包裹寄到美国，这让美国公司处于不公平的境地，并让美国邮政遭受巨大损失。

他指出：“把小包裹从纽约寄到北京比从旧金山寄到纽约还要便宜，这明显是个很大的经济扭曲，既影响到贸易流动，也影响美国的企业，这是我们试图要修复的地方。”

万国邮联多年前制定的终端费（terminal dues）体制，也就是一国为国际邮件到达另一国家后支付一定的投递费用，但这个费用并不反映对方国家投递邮件的实际成本。按照万国邮联的复杂规定，各成员国按经济发达水平分成两档，发达国家是“目标国”，发展中国家是“过渡国”，“过渡国”支付的终端费较低。

世界经济第二大实体中国目前仍被列为“过渡国”。美国是“目标国”，收取的终端费很低，而实际的境内投递成本却很高。在邮递到美国的国际包裹中，来自中国的占了多数。

白宫官员指出，终端费制度相当于是给中国等国的补贴，并让假冒商品和毒品大量涌入美国。

《纽约时报》的报道说，白宫宣布退出万国邮联是特朗普政府制衡中国、惩罚其不公平贸易政策的协调行动的一部分。

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