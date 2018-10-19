为自由挑战王室 失踪沙特记者最后一篇文章公开

（早报讯）美国《华盛顿邮报》发表沙特记者兼专栏作家卡舒吉失踪前写的最后一篇文章，标题是“阿拉伯世界最需要的是言论自由”，文中谈到中东需要新闻自由，以及许多阿拉伯人生活在一个不实资讯的世界里。

卡舒吉去年9月开始为华邮供稿，经常撰文批评沙特走向和沙特王室。他本月2日进入沙特驻伊斯坦堡领事馆后人间蒸发。3日，他的翻译兼助理把他的最后一篇文章传给了华邮编辑。

文中描述新闻自由如何在中东受到攻击，却没有受到国际社会的重视，导致新闻工作者受到箝制。卡舒吉说：“这些行动不再面对国际社会反弹的后果。相反，它们可以更加肆无忌惮，加速让媒体噤声。”

在文章中，卡舒吉同时批评了阿拉伯言论自由的狭小空间。卡舒吉说：“阿拉伯世界正面对自己的铁幕，这不是外人制造的，是内部相互谋权斗争形成的。”他也赞赏华邮把他的许多文章从英文翻译成阿拉伯文，让中东人民能够读到西方民主，更让阿拉伯拥有一个平台发声。

华邮全球舆论版编辑阿提亚（Karen Attiah）在专栏中附文表示，他们一直希望等卡舒吉平安归来后才发表这篇文章，可是这显然“已经不可能了。”

《华盛顿邮报》17日在网上发表了这篇文章，18日刊登在报纸上。阿提亚说：“这是我帮华邮编辑他的最后一篇文章。这篇文章完美彰显他对阿拉伯世界自由的投入和热情，而他显然为自由奉献了自己的生命。”

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