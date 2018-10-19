美直升机坠落航空母舰甲板

（早报讯） 美国海军一架直升机坠落航空母舰甲板，数名军人受伤。

中通社报道，美国海军第七舰队19日发布消息显示称，美国海军一架西科斯基SH-60‘海鹰’直升机在当地时间10月19日约9时起飞后不久坠落在‘罗纳德·里根’航母起飞甲板上。

事件发生时，该舰正在菲律宾海上。

舰队指出，医务人员检查了受伤军人，未透露伤者人数。据该舰队消息，其中一些人员需要医治后送医，但无生命危险。

此前，美国海军“罗纳德·里根”号在10月10日参加了在韩国济州海军基地为期五天的“2018韩国海军国际阅舰式”。

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