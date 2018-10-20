欧日探测器启程飞向水星

（早报讯）欧洲和日本联合开发的探测装置“比皮科伦坡”周六（20日）启程，飞向离太阳最近的行星——水星，这是人类第三次无人水星探测任务。

新华社报道，“比皮科伦坡”（BepiColombo）由一枚阿丽亚娜5型火箭于新加坡时间上午9时45分，从法属圭亚那库鲁航天中心发射升空。

欧洲航天局局长韦尔纳说，这是欧日航天机构的一个“重大里程碑”，并相信未来将获得“许多重大成就”。日本宇宙航空研究开发机构理事长山川宏认为，该任务“将帮助人们更好地理解水星环境，最终还能帮助理解地球乃至整个太阳系的起源”。

按计划，“比皮科伦坡”将经过七年的太空飞行，于2025年抵达水星。届时，该探测器将释放出“水星行星轨道飞行器”和“水星磁层轨道飞行器”两个独立探测设备。前者由欧航局研发，主要探测水星的表面和组成；后者由日方研发，主要探测水星的磁场。

抵达水星后，两个探测设备收集数据的时间暂定持续一年，其后有可能再延长一年。

水星是太阳系八大行星中距离太阳最近也是最小的一颗行星。科学家们相信，了解水星的构造和组成，对了解地球等类地行星的形成和演化乃至太阳系的起源都很有帮助。

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