霍金遗物拍卖 所得款项作慈善用途

（早报讯）已故英国著名物理学家霍金的部分个人用品和收藏将于本月底至下月初拍卖，拍卖所得将捐给霍金基金会及运动神经元疾病协会。

《星岛日报》报道，佳士得拍卖公司宣布，将在10月31日至11月8日举行霍金遗物拍卖会。在22件拍卖品中，最受瞩目的是霍金1965年的剑桥大学博士论文《宇宙膨胀的属性》（Properties of Expanding Universes），估值10万至15万英镑（约18万至26.8万新元）。

佳士得书籍及文稿部门负责人说，该论文除了学术价值外，还代表霍金人生中最关键的阶段，因为霍金刚抵达剑桥准备开始博士研究时，确诊罹患肌萎缩性脊髓侧索硬化症。他一度因太过沮丧而放弃研究，这篇论文可被视为霍金重振自我进行科学研究的成果，展示他的坚毅。

另一个极具代表性的遗物，是霍金使用过的高科技轮椅。轮椅同时代表了霍金的“顽皮幽默感”，因为他的轮椅曾不小心压到英国王储查尔斯的脚趾。据悉，霍金曾对此开玩笑说，希望自己也能压到前首相撒切尔夫人的脚。佳士得估计此轮椅可卖出1万至1万5000英镑。

其他拍卖品还包括以霍金指纹签名的一本《时间简史》、他“出过场”的一集卡通《阿森一族》（The Simpsons）剧本，以及他在一部纪录片穿过的飞机褛等。

霍金于今年3月14日去世，享年76岁。

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