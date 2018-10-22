特朗普拟收窄性别定义

（早报讯）美国《纽约时报》星期天（21日）报道，美国总统特朗普正考虑推翻前总统奥巴马时期的性别定义，将所有人的性别按其出生时的生殖器定义为男性或女性，不能改变。

分析人士认为，这是美国政府在联邦民权法下，为减少对“跨性别者”（transgender）的承认和保护而採取的最激烈举措。

香港01网站报道，奥巴马所制定的性别定义，在包括教育与医疗保健在内的联邦计划中，承认性别主要取决于人的主观选择，而不是由出生时的性别所决定。这一政策引发围绕跨性别者进入厕所、宿舍、单一性别项目等领域的激烈争论。

《纽约时报》获得一份美国卫生及公众服务部自2017年春季发布的备忘录，显示当局正在修订《教育修正案第九条》（Title IX）下的性别定义。

备忘录指出，政府机构应以明确、科学、客观及可管理的生物学为基础，由一个人出生前或出生后可识别的生物学特徵——生殖器，将其定义为男性或女性，而且不可改变。任何关于性别的争议都必须通过基因测试釐清，“除非有可靠的遗传证据加以反驳，否则原签发的出生证明上所列出的性别，应构成一个人性别的最终证明。”

新的官方定义将影响140万名通过手术或其他方式改变自己性别的美国人。

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