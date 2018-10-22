马哈迪担心无法满足人民期望

（早报讯）马来西亚首相马哈迪坦承，他第二次担任首相更加艰难，因为希望联盟继承了一个“腐败的政府机构及糟糕的政府财政”。

他周一在雪州沙亚南举办的论坛上，向全场民众表示担心自己无法满足人民期望。“人们认为我无所不能，尽管我尝试以过去的经验作为指导方针，但我也会犯错。目前的情况很不容易。

“我不是魔术师。我只是普通人，尝试通过想法及讨论来解决问题。”

他了解国人期望物价马上降低或前贪腐领袖马上入狱。“不过这些债务与损害是意料之外的。”

曾被政治对手称为“独裁者”的马哈迪说，他必须适应新政治伙伴不同的思想意识。“以前，我坚信所建议的会执行，但现在是四个拥有不同想法与抱负的政党。”

马哈迪也是希盟总部主席。他说：“若我成为独裁者，一切都相对简单。可是，如果我们要成功，就必须聆听他人的观点。”

针对其内阁缺乏经验与关注的批评，马哈迪表示，这比拥有一支盗贼队伍来得好。“我的遗产是经验丰富的内阁（在2003年），但（现在）除了我或许还有慕尤丁，其他都是新的。”

他表示，有计划让部长们在国家公共行政学院接受更多培训。

马哈迪昨晚在Astro Awani电视台访谈节目上说：“新部长上任以来，如果要发成绩单评估工作表现，我给40分，50分也可以。”

他说，新部长确实没有执政经验，但他们很快学习，并在内阁会议讨论所有事情，他也巨细靡遗的作出交代，让他们学习如何执政。

提到贪污问题，马哈迪说，自从政府对前朝贪官采取雷厉风行的行动后，现在已经没有人投诉政府贪污，去外国时也不会被外国人耻笑。

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