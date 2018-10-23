马媒：一马案曝光后 国阵仍维护刘特佐及家人

（早报讯）马来西亚希盟政府设法找寻一马案通缉犯刘特佐之际，马国官方高层消息人士指控，即便一马丑闻爆发后，国阵政府依然维护刘特佐和其家人，甚至对付拒绝从命的驻外人员。

当今大马引述消息人士的话说，刘特佐的妹妹刘美玲以及妹夫于2016年5月遭新加坡警方拘捕，而时任首相纳吉的助理，曾指示驻新加坡的马国外交官员须尽力营救，确保两人获释。

不过，刘美玲和其丈夫被捕原因不明。

要求匿名的消息人士也声称，当时的马国驻新最高专员也接到来自刘特佐父亲，即刘福平的施压电话。

不过，马国前首相纳吉受询时表示，他在任内没有发出类似指示，也没有听闻这次的逮捕事件。

他说：“我没有理由要保护刘特佐，正如我向当今大马解释过那样，刘特佐是阿拉伯人的代表，不是我的……（发出指示的）官员不再跟随我。他如今在外交部，是现今政府的一员。”

不过，当今大马获悉，基于马国驻新最高专员“不愿”动用外交特权，因此争取刘美玲释放的努力最终未果，国阵政府后来在翌年把他召回。

据知当时的驻新最高专员是依兰哥（Ilango Karuppannan），消息人士指出，依兰哥被召回后受命转往公共行政学院（Intan）任职，而这种待遇形同于“打入冷宫”。

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