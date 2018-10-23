专家：美国不会对沙特采取严厉制裁

（早报讯）美国华盛顿分析机构史密斯研究及评级（Smith`s Research & Gradings）首席经济学家麦克唐纳指出，美国在回应沙特记者卡舒吉被害案问题上，很可能将仅限于高调说辞，而不会采取实际制裁，因为这可能导致就业岗位损失，这是美方在国会中期选举前夕非常不愿看到的。

麦克唐纳告诉俄罗斯卫星通讯社：“卡舒吉被害案对美国是个难题。任何制裁形式的措施都可能有损就业率，尤其是技术领域。沙特是硅谷和美国银行最大的‘种子投资者’。”

他提醒说，沙特以直接和间接的方式投资了大量美国财政部债券、交易所的企业证券和房产。

专家指出，如果美方强硬回应，当前增速放缓的世界经济也可能受到影响。

此外，石油市场目前并不处于最佳时期，美国退出伊核协议和委内瑞拉局势不稳已引起油价波动。麦克唐纳说：“沙特可以拿石油当武器，这将对全球和美国消费者造成打击，而美国选民习惯于关注加油站的汽油价格。”

他认为，抵制沙特投资论坛可能是美国的代表性行动之一，很多高管人员和政府高级代表都拒绝前往。

他总结说：“考虑到数十亿美元的贸易和投资，以及更高油价的潜在影响，美方可能会有大量口头谴责，但重要的实际行动会很少。”

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