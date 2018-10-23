阿末扎希指印尼地震海啸是对LGBT天谴

（早报讯）马来西亚国会反对党领袖阿末扎希对国内的LGBT（指同性恋、双性恋、变性人）问题表示关注，并称印尼最近发生的地震和海啸就是因为这些活动而引发。

新闻网站“透视大马”报道，前副首相阿末扎希周二在国会下议院问答环节中说，他担心马来西亚也会因为LGBT问题而招致“上苍之怒”，面对类似灾难。“我们看看马来西亚的情况，我们感到担忧，因为我们知道印尼中苏拉威西省帕卢最近发生了地震和海啸。据报道，当地有逾1000个居民涉及LGBT活动。”

他说：“帕卢地震的后果是整个地区被破坏。这是上苍的惩罚。我的问题是宗教局改造同性恋丶双性恋及变性人的计划是否成功，因为今年年中数椐显示，有逾1000名同性恋丶双性恋及变性人参与了这项计划。我们需要确保马来西亚及那些反对LGBT行为的人获得上苍的宽恕。”

主管宗教事务的首相署部长慕扎希在回答时指出，目前共有1450名同性恋丶双性恋及变性人自愿参与政府的计划，而这些人当中也有人回到“伊斯兰正途”。

针对斯迪亚旺沙区国会议员聂纳兹米要求部长对阿末扎希援引未经证实的陈述，慕扎希劝告后座议员，现代穆斯林应该避免援引古代例子。“如果我们研读可兰经，古代一些部落的确曾因为他们的一些行为而被歼灭。”

不过他认为，即使马来西亚有面对同性恋丶双性恋及变性人问题，但是情况依然受控，因此不应该用灾难来做为例子。

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