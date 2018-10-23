一马公司案 纳吉周四或加控6罪

（早报讯）随着一名当中间人的拿督级关键证人自首后，一马公司（1MBD）与阿布扎比国际石油投资公司（IPIC）案出现新的突破，让早前已经32项控状在身的前首相纳吉，本周四或加控6罪。

当今大马新闻网引述消息称，此案的调查工作是在一名关键人物于6月期间自首助查后，得以突破并进入提控程序。

消息人士透露，这名关键证人是纳吉多年前委任的一名中间人，负责1MDB与IPIC之间的沟通联络工作。“这名证人在2015年曾接受反贪污委员会传召，协助调查1MDB案；他今年6月向反贪会自首，同时获安置在证人保护计划底下。”

据了解，反贪会本月根据该名证人的口供，对纳吉展开一系列调查。

消息人士说，1MDB与IPIC的中间人是由纳吉委任，纳吉之前声称信任自己的委托人，没有跟进对方的工作进度。

反贪会日前调查有关1MBD拖欠IPIC款项案件时，由于有新发现，于上周二度传召纳吉。

资料显示，1MDB于2012年发行两项总值35亿美元的债券，募款收购发电厂，并有条件争取到IPIC的担保，即必须支付14亿美元抵押金，同时提供IPIC收购发电厂49%股权的期权。1MDB后来称赎回IPIC期权，但IPIC指没有收到资金，此纠纷过后被带上国际仲裁庭。

1MDB坚持钱已汇给IPIC子公司—阿尔巴BVI，但IPIC否认阿尔巴BVI是其子公司，真正的子公司为阿尔巴PJS。

IPIC去年4月与1MDB宣布达成有条件和解，1MDB同意支付12亿545万美元予IPIC。1MDB和马来西亚财长机构也同意，在未来负责偿还两笔总值35亿美元的债券利息和本金。

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