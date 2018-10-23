凯利吁希山若有刘特佐情报应交政府

（早报讯）巫统森美兰州林茂区国会议员凯利认为，如果巫统前副主席希山慕丁拥有逃亡海外的一马公司案关键人物刘特佐的情报，最好是将有关情报交给马来西亚政府，让政府去将刘特佐带回国进行调查。

他周二在国会走廊受询时说，前国防部长希山慕丁毛遂自荐，协助将刘特佐从中国带回国受审的献议很有趣，但他认为应交给政府，这是最好的方法。

“这是一起涉及马中两国机构的事情，当中也涉及法律，所以不应由个人去处理，应是国家对国家去处理。”

此外，原产业部副部长三苏依斯甘达说，基于马中关系友好，他认为没有必要采纳希山慕丁的献议。

他表示，随着目前越来越多巫统领袖被控，他不希望带给人民任何印象，即希山慕丁的献议是要洗脱自己与前政府的关系。

他指出，若有必要，马来西亚可派调查队前往中国追查刘特佐，无需希山慕丁的协助。“我认为，人民希望刘特佐回国受审，我们应该欢迎各种引渡刘特佐回国的努力。无论如何，政府应该仔细探究这项献议背后的动机。”

希山慕丁周一表明将凭本身的人脉关系，到中国协助将刘特佐带回国。他说，他已经“努力”与中国领导人取得联系，并确认他希望尽快访华。

他说：“若刘特佐要洗刷自己的冤屈，就应该回国受审，若我能给予帮助，就算是蚯蚓洞我也会把他挖掘出来。”

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