纳吉希望新政府追回属于一马公司的钱

（早报讯）马来西亚前首相纳吉希望希盟政府追回属于一个马来西亚发展有限公司（1MDB）的钱。他说，在一马公司课题上勿陷入政治陷阱，重要的是确保要追回钱。

纳吉也是彭亨州北根区国会议员，他周二在国会参与第11马来西亚计划中期检讨报告辩论时，主动提起一马公司课题。这也是纳吉在国阵输掉政权后，首次以在野党议员的身份参与辩论。

他表示，马来西亚在2015年和阿布扎比达成协议，阿布扎比国际石油公司（IPIC）向一马公司贷款10亿美元，对方同意偿还35亿美元给马来西亚，是资产换债务的方式，马来西亚总共可取回60亿美元。

他说，他原本在大选后要处理，因此才展开和解协议，他们必须要还钱，期限是截至2020年为止。他要求希盟政府提呈和公开和解协议，让所有人了解真相，没什么好隐瞒的。

他说，财长（林冠英）也说敦拉萨国际交易中心（TRX）计划赚钱，因此，他希望政府勿粉碎一马公司的资产，包括马来西亚城计划，勿将原本可赚钱的变成亏本。

他也说，新隆高铁计划能让马来西亚城增值，届时政府就有钱还债，不应政治化一马公司课题，必须确保一马公司的每一分钱都归还给人民。

针对20亿令吉或7亿美元献金案，纳吉笑称：“我收20亿被控，还20亿也被控，我感到很奇怪，这是我的事情。不过，我希望能够获得妥善处理。”

纳吉在2013年获得沙特阿拉伯王室一笔总数6亿8100万美元（约20亿8000万令吉）的捐款，过后归还了20亿3000万令吉。尽管如此，他还是被控洗黑钱和贪污罪。

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