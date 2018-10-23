安华今起访华欲“修复”马中关系

（早报讯）就在马来西亚宣布取消或展延涉及中国的多项大型基建计划，以及上周释放11名从泰国非法入境马来西亚的中国新疆维吾尔人，希盟政府内定候任首相安华10月23日至25日到中国北京访问，被视为修复两国关系之举。

安华也是人民公正党候任主席，他受邀在北京人民大学发表“马来西亚法治：中国与马来西亚的未来”演讲。

安华接受《日经亚洲评论》访问时说，他将拜会中国领导人，寻求重建马中两国的经贸往来关系。

首相马哈迪5月10日重新担任首相后，先后取消多项与中国合作的逾200亿美元大型基建工程，其中包括前首相纳吉推行的东海岸铁路计划。安华说，中国领导人想向他了解未来的情况，因此邀请他发表上述演说。“我要强调的是，马中两国有必要建立一个有效和稳固的双边关系。”

他表示，他将要求北京朝建筑业领域以外的范畴发展，进行实质性投资和技术转移。

安华说，他将针对中国少数民族维吾尔族课题，表达立场和提出看法。他希望了解维吾尔穆斯林在中国被大规模拘留的最新情况，他促请北京承认这个少数民族的宗教自由和行动自主权。

他强调，马来西亚的立场是不纵容任何形式的暴力行为，无论是社会还是国家。

据报道，中国维吾尔人被指控极端主义和分离主义，在新疆西部和其他地区密谋攻击汉族，而中国政府被指控虐待维吾尔扣留者，对他们采取严格的管制，包括文化和信仰，但北京否认了这些说法。

马来西亚上周释放11名从泰国越狱非法入境的维吾尔人，马哈迪指释放的原因是他们并没有在马来西亚犯罪。

尽管中国要求遣送他们回国，但马来西亚却将他们遣送到土耳其。此举导致两国关系紧绷，安华说：“若我们发现他们（维吾尔人）的案件合法，那么我们应该协助他们。”

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