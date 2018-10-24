（早报讯） 飓风威拉以每小时195公里速度登陆墨西哥，强风洪水使旅游胜地成千上万人被迫疏散到安全地区。

法新社报道，墨西哥国家气象局23日表示，3级飓风威拉的飓风眼现在正在锡那罗亚州埃斯库纳帕镇附近的海岸线上。

迈阿密的国家飓风中心（NHC）说，这场风暴是近年来从太平洋进入墨西哥最强大的飓风之一。中心指风暴在马萨特兰以南约80公里处，并以每小时16公里的速度驶向东北偏北。飓风在内陆移动时会迅速减弱。

风暴在星期一达到罕见的5级状态，风速接近每小时260公里，然后才减弱。美国国家飓风研究中心警告：“降雨可能导致山洪暴发和山体滑坡，威胁生命。

锡那罗亚州、纳亚里特州、哈利斯科州在22日已宣布进入警戒状态并停课，缘由是降雨和巨浪已至。多名官员说，已从地势较低的地方疏散7000至8000人，大多数在锡那罗亚州。

马萨特兰市长博谢格斯说，政府已经准备好避难所，正在密切注意地势较低地带的状况。

马萨特兰多家顶级度假酒店几乎清空。但是，有数名游客难以接受旅行因为飓风而“泡汤”，不愿疏散。旅行社和渔民抓紧在飓风来临前栓紧船只。

哈利斯科州长桑多瓦尔下令，海滨度假城市巴亚尔塔港疏散所有酒店和沿海区域人员，安排他们前往地势较高的避难所。

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