卡舒吉遇害事件笼罩 沙特签下689亿元交易

（早报讯） 沙特阿拉伯拿出大约500亿美元（689亿新元）的国际交易，竭尽全力粉饰全球商界领袖因为记者卡舒吉被害问题而纷纷退避三舍的该国重量级投资峰会。

彭博社报道，在这些交易中，有些是新的，其他则是已经公开的交易，或仅仅是增加了金额。

其中，新交易包括一起大宗商品贸易公司托克集团（Trafigura Group）所签下合资协议，开发一个冶炼和精炼综合设施。在全沙特签署的25份协议中，沙特阿美（Saudi Aramco）的投资额占一半以上。

但是，德国工业巨头西门子的决定凸显了沙特在这场危机中付出的代价。知情人士称，西门子首席执行官凯飒（Joe Kaeser）决定不参会，导致200亿美元电厂合同推迟签约。

沙特阿拉伯是全球最大的石油出口国。在几十位顶级银行家、首席执行官和外国政要取消参加此次峰会的计划后，该国正在努力表现得一切正常。这项活动于去年首次举行，是沙特王储穆罕默德的心血，意在吸引国际投资者参与其雄心勃勃的经济议程。

在论坛第一环节时，会场满满当当，离席者甚少；但随着时间的推移，场内观众逐渐流失。

在沙特阿美总裁的那场小组讨论，可容纳数百人的偌大会场内只剩不到150人。这与去年嘉宾们排队等着与王储合影的情形构成鲜明对比。

值得一提的是，在今年的活动中，王储还没亮相。

早报订户新闻，更多精彩等着您！