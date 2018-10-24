印度总理莫迪获颁首尔和平奖

（早报讯）首尔和平奖文化财团24日宣布，印度总理莫迪成为第14届首尔和平奖得主，得奖的理由是莫迪不仅改善13.5亿印度人民的生活，还通过与世界各国的经济合作增进人类福祉，为世界和平做出贡献。

韩联社报道，首尔和平奖评审委员会就评选理由指出，莫迪积极开展外交政策加强国际合作，为亚太地区稳定贡献力量。

评审委员会表示，国内方面，莫迪以“莫迪经济学”帮助印度和世界经济增长，拉小贫穷阶层和富裕阶层在社会、经济方面的差距。另外，为建设清廉透明的政府，莫迪采取反腐败措施，实施了货币改革。

就莫迪的外交成果，评审委员会表示，莫迪提出“莫迪主义”和“东向政策”，积极开展外交政策，为地区和世界和平做出贡献。莫迪还倡导成立“国际太阳能联盟”，关注改善全球环境。

莫迪将获得奖牌和奖金20万美元（约28万新元），颁奖礼将尽快在首尔举行。

首尔和平奖创立于1990年，每两年评选一次，向为人类福祉和世界和平做出贡献的个人和团体颁奖。1990年第一位获奖者是时任国际奥委会主席萨马兰奇。其他曾获颁此奖者包括美国前国务卿舒尔茨、无国界医生组织、联合国前秘书长安南、及潘基文等。

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