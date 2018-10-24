铁达尼号复刻版2022年启航

（早报讯）澳大利亚蓝星航运公司（Blue Star Line）宣布，铁达尼号（Titanic）“复刻版”将于2022年中启航，航程将和1912年沉没的“铁达尼号”相同，而售票时间及票价则还未公布。

俄罗斯卫星网报道，复制的铁达尼号是在中国建造，而不是在北爱尔兰贝尔法斯特的原厂，耗资约5亿美元（约6.9亿新元）。

铁达尼号于1912年在北大西洋上撞击冰山沉船，导致1500人死亡，更被好莱坞拍成经典爱情电影，让人印象深刻。按照原本航线，它从英国南安普敦启航，穿越大西洋到美国纽约，之后把迪拜称为常规港口。

蓝星航运公司主席帕尔默于2012年公布“铁达尼二号”项目，最初预计于2016年启航，但这项目很快就遇到财务问题，最终于上月27日才重启计划。

2022年刚好是铁达尼号沉船事件110周年。帕尔默说，“铁达尼二号”将重现“梦幻之船”的风采，两者有相同的客舱布局，在整体美感上也尝试尽可能地复制原本的铁达尼号，载客量也与原船相同，可载2400名乘客和900名船员。

他指出，新的铁达尼号采用现代化的安全和导航科技、现代柴油发动机及现代化三等舱，这些安全功能可以消除乘客对撞上冰山沉没的恐惧感。

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