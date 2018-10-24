纳吉遭公账会及反贪会问话

（早报讯）马来西亚首相纳吉今天同时遭反贪污委员会及国会公共账目委员会传召问话。这是纳吉今年5月败选下台后，首次在一日之内面对两个调查单位的传召。有消息指纳吉今天将遭当局扣留，并於明天被带到法庭加控六项罪名。

纳吉今天是针对“不翼而飞”的194亿令吉（约64.3亿新元）消费税（GST）退款事件而接受国会公共账目委员会（PAC、公账会）问话。纳吉今早上11时抵达公账会办公室，整个听证会进行了约1小时15分钟。公账会副主席黄家和过后在面簿发布纳吉在公账会答询时的照片。

财政部长林冠英今年8月在国会下议院指纳吉政府并未如期退还消费税给符合资格的商家及个人。他也指纳吉政府“盗窃”这笔退款而导致退款基金仅剩不到15亿令吉（约5亿新元）。

纳吉则反驳林冠英的说法，并指消费税退款并未消失。他说，这些款项已经汇入一个统一基金以应付商家索取退税的需求，他认为林冠英误导国会。

此外，一个马来西亚发展有限公司（1MDB）与阿布扎比国际石油投资公司（IPIC）债务案件出现新突破后，反贪污委员会（反贪会）今天也传召纳吉及前財政部秘书长依尔万录供。

纳吉今午1时54分抵达布城反贪会总部。他抵步后微笑面对媒体，但全程没对媒体发言。有消息指纳吉今天将遭反贪会扣留，并於明天被带到法庭加控六项罪名。

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