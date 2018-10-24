特朗普：沙特王储须对记者被杀案负责

（早报讯）美国总统特朗普说，如果有人必须对沙特阿拉伯记者卡舒吉命案负起全责，那个人必定是沙特王储穆罕默德，因为目前沙特的国家大事都由王储负责。

他周二接受美国《华尔街日报》访问，被询及沙特王储是否涉案时说：“他（沙特王储）负责管理国家事务，如果有一个人必须对此案负责，那个人就是他。”

特朗普说，他相信沙特国王对此案毫不知情。“至于王储，他告诉我他不知道此事，还说应归咎于领事馆的低阶官员，但我认为应该是更高层的人必须负责。我希望他不知情的声明是真的。我想相信他们，我真的很想相信他们。”

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