研究：锻炼身体能改善健忘症状

（早报讯）美国研究人员发现，天然分泌的骨钙素（osteocalcin）可与一种蛋白质共同作用，改善大脑记忆功能，逆转老年健忘。

健忘曾一度被认为是一种单一的症状，如今科学家认识到，阿尔茨海默病发生于海马体内的内嗅皮层，而更为多发的与衰老相关的记忆丧失则发生于海马体内部的齿状回。海马体位于大脑丘脑和内侧颞叶之间，主要负责长时记忆的存储、转换和定向等功能。

美国哥伦比亚大学等机构的研究人员此前发现，体内缺少一种名为“RbAp48”的蛋白质，会造成与衰老相关的记忆丧失，但与阿尔茨海默病无关。在小鼠和人体内，这种蛋白质的水平会随年龄下降。而在衰老小鼠齿状回中人为增加这种蛋白质，记忆可以得到改善。

美国研究人员23日在美国期刊《细胞报告》上发表报告说，他们通过小鼠实验进一步发现，这种蛋白质控制了另外两种蛋白质的表达水平，后两种蛋白质则是骨钙素在海马体中传导信号的关键部分。如果“RbAp48”蛋白质功能受到抑制，就失去了改善记忆的作用。如果激活骨钙素在海马体中传导信号的通路，“RbAp48”蛋白质也会随之增加，改善记忆。

新华社报道，新研究为锻炼身体可预防健忘提供了新证据。小鼠实验显示，步行等适度运动会促进体内骨钙素的释放。研究人员认为，久而久之，骨钙素会到达脑部，与“RbAp48”蛋白质共同作用，最终给记忆带来长期的好处。

论文通讯作者、美国哥伦比亚大学脑科学教授埃里克·坎德尔说，我们不仅发现了与衰老相关的记忆丧失是如何在大脑中发生的，也发现了骨钙素如何与大脑中的关键蛋白质相互作用以促进记忆。

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