传卡舒吉儿子飞抵华盛顿

（早报讯） 人权观察组织周四（25日）引述消息指，遇害沙特记者卡舒吉的儿子萨拉赫和家人已乘坐飞机抵达美国首都华盛顿。美国国务院对沙特做法表示欢迎。

人权观察组织引述卡舒吉家庭友人指称，沙特当局解除了萨拉赫等人的旅游禁令，后者和家人随即登上前往华盛顿的航班。沙特官方暂时未对报道置评。

另有消息指，萨拉赫本身持有美国和沙特双重国籍。

沙特国王萨勒曼及王储周二在宫殿内接见萨拉赫及其弟萨赫勒。官媒发放萨拉赫与王储握手的照片。网民形容萨拉赫被迫与涉嫌杀他父亲的人握手，表情胜过千言万语。

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