联合国：今年至今全球86名记者殉职

（早报讯） 总部位于法国巴黎的联合国教科文组织25日发表公报说，2018年截至目前，全球共有86名记者遭到杀害，而在2016年和2017年两年间，全球殉职记者人数达182人。

公报说，联合国教科文组织总干事阿祖莱将于11月2日公布一份有关记者安全和针对记者犯罪情况的年度报告。

据联合国教科文组织介绍，这份即将公布的报告统计，2006年到2017年，全球共有超过1000名记者殉职，而2017年首次出现超过55%的遇害记者是在非武装冲突国家遇害的现象，对杀害记者的元凶进行惩罚的案例仅占十分之一。

公报还指出，另一个值得注意的现象是，在过去10年中，在履职期间遇害的女性记者人数有所增加。2017年，教科文组织记录的遇害女性记者人数多达11人，为2006年以来最多。报告还指出，女性记者在履职期间更容易受到与性别有关的口头骚扰、网络暴力等威胁。

2013年，联合国大会通过决议，为纪念在马里遭暗杀的两名法国记者，宣布11月2日为“终结侵害记者的犯罪不受惩罚现象国际日”，敦促成员国采取具体措施打击针对侵害记者有罪不罚的现象。国际日当天在全球各地区将举办活动，提升公众意识，保护记者安全。

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