英国就用户数据滥用丑闻对面簿开罚单

（早报讯） 自用户数据被滥用丑闻曝光后，美国社交媒体平台面簿面临多方指责。英国信息监管局25日宣布，对面簿开出50万英镑（约89万新元）的罚单，理由是“严重违反数据保护法规”。

英国信息监管局的调查显示，2007年至2014年间，面簿在没有让用户充分知情并同意的情况下，允许应用开发人员获取其信息。许多用户没有下载面簿应用程序，仅仅与那些下载该应用的用户以“朋友”关系连接，面簿仍允许开发人员获取这些用户的信息。

英国信息专员德纳姆在声明中指出：“面簿在这些数据被非法使用之前、期间以及之后都没有对用户隐私作出足够的保护，一家如此大规模并拥有专门技术的公司本应更了解情况，并采取更有效措施。”

据信息监管局介绍，一个名为科根的应用开发人员以及他设立的公司GSR在全球范围内非法获取多达8700万名面簿用户的数据。这些数据的一部分随后被分享给其他机构，其中包括英国SCL集团，即此次数据滥用丑闻的一大主角剑桥分析公司的母公司。

剑桥分析公司创建于2013年，在伦敦、纽约和华盛顿分别设有办公室，专注于通过数据分析影响和预测选民投票。剑桥分析被指通过精准推送广告，影响美国的一些政治选举，但该公司对此一直予以否认。今年5月，剑桥分析宣布停止运营并进入破产程序。

信息监管局指出，数据遭滥用的情况早在2015年12月就已被发现，但面簿直到2018年才在其平台上禁止SCL集团的活动。

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