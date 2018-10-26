澳近半数“千禧一代”想50岁前退休

（早报讯） 澳大利亚一项最新调查显示，1984年至2000年间出生的千禧一代中，49%希望自己能在50岁前退休。为此，澳洲越来越多年轻人投身“财务独立、提前退休”运动。

据新华社报道，这是澳洲在线股票交易平台Stake对506人所做调查的结果。调查显示，49%年龄在18岁至34岁之间的调查对象希望在50岁前退休，83%的人希望在60岁停止工作。

另外，28%的千禧一代表示，需要200万至500万澳元（约195万至487万新元）才能舒适地享受退休生活，近两成则表示需要超过500万澳元。

商业内幕网站24日报道，为获得这笔资金，澳洲千禧一代纷纷投身“财务独立、提前退休”(FIRE)运动，投资股票、房地产和数字货币。

“财务独立、提前退休”运动早先在美国的千禧一代中势头强劲，如今这股风潮刮到了澳洲。Stake所做调查中，53%的调查对象投资澳洲证券交易所的上市公司，27%投资房地产，27%投资数字货币。调查对象中，66%认为投资美国股票是最受欢迎的财富增长方式，47%最看好科技领域的长线投资回报。

至于提前退休后干什么，调查对象中，67%表示想去旅行，25%则想退休后继续为自己的公司工作。

Stake创办者之一兼首席执行官莱博维茨说：“澳洲年轻人正重新定义许多行业，包括投资领域。他们不再满足于缓慢而稳定地建立能提供舒适生活的储备金。他们积极主动并自学寻找新的工具来创造财富。”

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