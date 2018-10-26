拍卖电脑艺术品 AI人类自画像43万美元成交

（早报讯） 佳士得拍卖行于周四在美国纽约拍卖一幅由人工智能（AI）绘画的人类自画像，更以高出估价的43万美元（约59万新元）成交，或引起艺术界的一阵热议。

该幅画作来自法国AI艺术公司Obvious，该公司希望以AI令艺术大众化。公司创始人之一福特雷尔称，先把1.5万幅古典画作输入电脑，再以Google研究员古德费洛研发的程式让AI学习绘画，令电脑画出一系列名为“Belamy Family”的画作。

当中一幅名为“Edmond de Belamy”的自画像获挑选为拍卖品，它有别一般画作，远看好像一名身穿黑色和白色衣服的男士，近看则可发现男士的脸部正展现出朦胧之美，颇具18世纪或19世纪时代的画风。此外，右下角签名位置也由一条数学方程式取代。

该自画像原先估计以7000至1万美元的价钱成交，经过一轮争夺后，最终金额较估价高出43倍。佳士得拍卖行表示，买家是一名经电话竞投的匿名人士，而这也是首个在主要拍卖行卖出的AI艺术品。

对于外界质疑该幅画不属于艺术，福特雷尔以AI绘画与早期摄影于1850年代面世时，遭人批评会摧毁艺术家一事相提并论。他说：“即使是演算法创造了图像，我们也是决策者，决定把它印在画布上、用数学方程式签名，并把它放在一个金色画框内。”

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