巫统邀请马哈迪“回巢”

（早报讯）马来西亚首相马哈迪日前促请巫统党员加入其领导的土著团结党，并表明不排斥土团党成为“新巫统”。巫统随即邀请马哈迪重回巫统，马哈迪之子慕克力则指巫统的邀请“太迟了”。

马哈迪周四在曼谷告诉马来西亚媒体，他欢迎厌恶巫统的巫统党员加入土团党，但这些巫统党员加入土团党后，在特定期限内不准参加土团党党选，以免将巫统的贪腐歪风带入土团党。

马哈迪也说，土团党的组织架构及入党标准都是参考巫统，他也不排斥土团党未来成为“新巫统”，但土团党不能沾染巫统前主席纳吉的作风。

巫统总秘书安努亚慕沙周五回应马哈迪的说法时表示，巫统党员对党忠诚，因此不会离开巫统加入土团党。但他邀请马哈迪及土团党员重返巫统。“若此事成真，马来人和穆斯林将十分振奋。”

据巫统媒体《巫统在线》报道，安努亚坦言，他及许多巫统党员仍真心拥护及尊重马哈迪。

对于巫统的“邀请”，马哈迪之子、吉打州务大臣慕克力表示为时已晚。慕克力指安努亚的说法不合逻辑。“试想想，你想邀请一名担任首相与执政党主席的人加入反对党。”

慕克力说：“以前我们（父子）曾试图为国阵政府贡献。但现在你才邀请（我们加入）。现在已经太迟了。”

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