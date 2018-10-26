马国三年后全面禁止入口洋垃圾

（早报讯）马来西亚房屋及地方政府部长祖莱达今天宣布，即日起停止发出无法再处理的塑胶废料入口准证，但允许业者入口“干净”塑胶废料。她说，当局三年后将全面禁止入口塑胶废料，业者到时只能处理当地的塑胶废料。

由于受到中国“洋垃圾”禁令影响，欧美各国都将废料送往马来西亚、泰国与越南等东南亚国家。马来西亚已经取代中国而成为英国最大的废料接收国，让这个议题近来在当地引起热议。

祖莱达今天主持跨部门塑胶废料会议后表示，当局目前仍入口干净、有素质和可再循环的塑胶废料，但符合资格的工厂须遵守新增条件，当局也将在三年后完全禁止入口所有塑胶废料。

她表示，上述决定是马来西亚塑胶制造业协会、国家固体废料管理局、马来西亚投资发展机构（MIDA）协调后达致的协议。她指出，干净且有素质的工业塑胶废料经过处理后成为塑胶颗粒，再出口至其他国家制成T恤、电视零件及汽车零件等。

祖莱达表示，全国114家持有处理塑胶废料执照的工厂中，只有八家同时符合处理入口干净塑料废料的条件，其中一项条件就是工厂的所在地。“塑料处理厂禁止设在住宅区与轻工业区，只能设在中型工业区或重工业区。”

她表示，马来西亚每年从33个国家入口各类塑胶废料，其来源国除了欧美国家，也包括斯里兰卡及泰国等发展中国家。她说，当局将限制业者今后三年只能从美国、欧盟和日本入口可循环的塑胶废料。

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