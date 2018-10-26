刘特佐的游艇飞机即将拍卖

（早报讯）由于一马公司弊案而遭多国通缉的马来西亚富豪刘特佐目前下落不明，但他的著名豪华游艇“平静号”与私人飞机即将遭马来西亚与美国政府拍卖。

一个马来西亚发展有限公司（一马公司、1MDB）代表律师王志权今天表示，平静号将于下周一（29日）正式在全球公开招标，但并非任何人都有资格竞标。

他说，买家必须先支付100万美元（约138万新元）按柜金方可参与竞标，以及预约视察价值2.5亿美元（约3.5亿新元）的平静号，这是为了确保能吸引真正的买家。

美国司法部去年6月15日入禀加州中区法庭申请充公平静号。诉状宣称这艘游艇是刘特佐盗用一马公司资金购买的。印度尼西亚政府今年2月28日及7月9日两度在其海域扣留平静号，并于8月7日把它转交给马方。平静号目前停在巴生港。

此外，美国司法部及Global One Aviation公司已正式入禀美国加利福尼亚州法庭，申请变卖刘特佐的庞巴迪全球5000型私人飞机。

美国司法部指刘特佐从一马公司取得17亿美元后，在2010年利用其中的3500万美元购买这架飞机。这架飞机2017年2月在新加坡遭扣押，目前停放在新加坡实里达机场。

“当今大马”引述法庭文件表示，美国司法部等待当地法庭裁定是否批准司法部充公这架飞机期间，决定争取时间向法庭申请变卖飞机，以免飞机长期无人使用而受损及跌价。

根据文件，各方必须对最低竞标价达成共识。出售飞机所得的部分款项将分配给在过去18个月以来，负责看管飞机的Jet Aviation私人公司。《海峡时报》今年8月报道指Jet Aviation私人公司已遭拖欠约350万令吉。

早报订户新闻，更多精彩等着您！