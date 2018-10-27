德国邮政与顺丰合作 开拓中国市场

（早报讯）德国邮政公司将同中国的物流企业顺丰进行战略合作，以深化集团的亚洲增长战略。这家部分由德国国资持股的企业，将籍此进一步开拓中国物流市场。

德国之声中文网报道，德国邮政公司在26日发布声明，宣布将把其在华企业仓储物流业务转让给顺丰控股，而后者将向德国邮政一次性支付7亿欧元（10.99亿新元），并且在今后十年中按照营业额的一定比例向德国邮政支付费用。

德国邮政总裁安鹏(Frank Appel)指出，这一战略合作会让公司接触到合作伙伴的中国客户、各地配送网络，“中国是一个非常具有前景的市场，我们绝对会继续扎根。”他认为，合作计划将推动公司的增长战略，进一步强化在中国大陆以及香港市场的地位。

对于顺丰而言，这家中国物流领军企业则能够从德国邮政DHL的全球网络中受益。顺丰集团总裁王卫指出，与德国邮政的战略合作有助于其业务的国际化。

早在1985年，德国邮政就进入了中国市场。目前，该公司在中国总共拥有5800余名员工以及89座仓储基地。中国物流市场的竞争正日趋激烈，尤其是在包裹快递领域。此次与顺丰的战略合作，仅涉及面向企业的物流业务，德国邮政DHL在中国的快递业务则依然自主经营。

尽管德国的网购生意蒸蒸日上，有越来越多的消费者选择邮寄订购生活必需品，德意志邮政还是抱怨盈利减少，据说是因为包裹邮寄的利润降低。

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