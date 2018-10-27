研究：早期鱼类生活在近岸浅水中

（早报讯） 美英两国研究人员发现，4亿多年前的古生代，鱼类的祖先生活在靠近海岸的浅水中，经过漫长进化后才向深海和淡水中扩散。

作为地球上第一种脊椎动物，鱼类已知最早出现在约4.8亿年前的奥陶纪，但鱼类化石直到4.2亿年前才大量出现，这之间的空白期鱼类在何处此前尚不清楚。刊登于新一期美国契期刊《科学》上的这项研究填补了进化史研究上缺失的这一环。

新华社报道。研究人员考察了古生代中期2700多个有颌或无颌鱼类化石记录，通过数据建模的方式预测它们的栖居地类型。结果显示，鱼类在近岸浅水中获得了丰富的适应性。

论文共同作者、美国宾夕法尼亚大学古生物学家劳伦·萨兰说，从早期的无颌甲胄鱼到鲨鱼，再到人类祖先，都起源于海岸附近，比珊瑚礁离海岸更近。

研究显示，身体柔软的鱼类机动性好，在随后约2000万年的时间中定居到深海。但身负甲胄、灵活性差的鱼则依然生活在近岸，还有部分鱼类移居到淡水生活，其中一些进化成早期的四足类陆生脊椎动物。

研究人员认为，浅海地区的波浪作用可能将化石击成碎片，因此很难找到完整的早期鱼类化石。

论文共同作者、英国伯明翰大学古生物研究者伊万·桑塞姆说，目前还不清楚早期的近岸浅水环境为何会成为鱼类进化的大本营，但这里肯定是进化的“热点”地区，产生了丰富的生物多样性。

桑塞姆说，这还说明生态脆弱的近岸地区对物种进化至关重要，气候变化、海平面上升、过度捕捞和污染等因素都将给未来的物种多样化带来有害影响。

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