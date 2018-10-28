特朗普下令降半旗致哀 匹兹堡枪击案嫌犯被控29项罪名

美国匹兹堡市一座犹太教堂当地时间27日发生枪击事件，导致11人死亡、6人受伤，检方于当晚以29项罪名起诉嫌犯罗伯特·鲍尔斯。

据美国媒体报道，此次枪击事件发生在匹兹堡松鼠山(Squirrel Hill)的一个叫“生命之树”(The Tree of Life)的犹太教堂，当时正在举行星期六的祈祷仪式。

早上9点半左右，这名嫌犯冲入犹太教堂，朝人群开枪。当时现场约有40到50人正在进行安息日祈祷。

美国有线电视新闻网(CNN)报道称，嫌犯鲍尔斯行凶时高喊“所有犹太人都必须死”等反犹太口号。他此前亦曾多次在社交媒体平台发表反犹太言论，调查人员相信极端的反犹太思想是他制造这场惨剧的动机。

报道还表示，“生命之树”教堂所在的社区有大量犹太人聚居。由于当天是犹太教每周一次的安息日，因此教堂向公众开放，并没有安排特别的安保措施。据该教堂一位前负责人介绍，政府部门只有在重大节日才会在教堂周边安排警力。

针对此次事件，美国总统特朗普下令，到10月31日为止，白宫、公共场所、军事哨所、海军基地和军舰的所有旗帜都将降半旗，以示对遇难者的“庄严敬意”。

特朗普此前谴责匹兹堡犹太教堂枪击事件是“大规模谋杀的邪恶行径”，并称必须对抗在任何地点和无论何处出现的反犹太主义。

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