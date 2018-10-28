分析员：马哈迪加速巫统分裂

（早报讯）巫统重量级领袖接二连三被调查及提控而陷入领导层危机之时，土著团结党前天突然放出风声，指有近40名巫统国会议员有意转投土团党。分析员认为这是首相马哈迪分裂巫统及壮大土团党的策略。

分析员陈亚才告诉《东方日报》，马哈迪此举除了可加速巫统的分裂，在希盟內部也能进一步壮大土团党而增加土团党在希盟內部的谈判筹码。

他说，土团党声称有40名巫统国会议员要“跳槽”，除了为有意跳槽的巫统党员铺路，也能让无意跳槽者掀起党內派系斗爭。他表示，若马哈迪成功把巫统议员拉进土团党，并让土团党变成马哈迪所说的“新巫统”，土团党就会从希盟最弱势的小党一跃而成为大党。

马来分析员沙尤迪奥玛则认为，巫统领袖跳槽土著团结党，並不影响马哈迪交棒安华。但公正党一些党员则可能不乐见许多前巫统领袖转投土团党，因为这些前巫统领袖极有可能担任內阁要职而影响公正党的地位。

他表示，另一些态度开放的公正党党员则认为前巫统领袖的加入，可进一步强化马哈迪领导的政府，因为这些巫统领袖大多拥有执政经验。“马哈迪已多次承诺会交棒安华，这也是希盟各党的共识。安华在波德申国席补选中打下漂亮一仗，显示人民要安华取代马哈迪。”

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