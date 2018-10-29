（早报讯）印度尼西亚搜救署说，狮航（Lion Air）一架客机今天（10月29日）从首都雅加达飞往槟岛（Pangkal Pinang）途中坠入海里。

该署发言人说拉迪夫对路透社说：“飞机已经证实坠毁。”

出事的JT-610航班是一架波音737 Max-8型号飞机，机上载有189人。

该客机在印尼当地时间清晨6时20分从雅加达机场起飞，原定早上7时20分抵达苏门答腊岛外的槟岛，但起飞仅13分钟后，在6时33分就与控制塔失联。印尼当局已经展开搜寻行动。

根据航班追踪网站Flightradar24的资料，狮航是在今年8月接收失事客机，注册编号是PK-LQP。

The flight was operated by Boeing 737 MAX 8 registration PK-LQP. The aircraft was delivered to Lion Air in August of this year. It is powered by two CFM LEAP-1B engines. https://t.co/Jv0z8vytv3 #JT610 pic.twitter.com/yCkR2PbMUa — Flightradar24 (@flightradar24) 29 October 2018

《海峡时报》引述雅加达一家广播电台Elshinta报道，一艘拖船（tugboat）目睹一架客机坠入海里，并通知了丹戎不碌（Tanjung Priok）海港的船舶交通管理人员。

狮航总裁西拉伊特表示，公司正在收集所有资料与数据，暂不对此事件置评。狮航将在今天较迟时候召开记者会，说明坠机事件的情况。

We're following reports that contact has been lost with Lion Air flight #JT610 shortly after takeoff from Jakarta.



ADS-B data from the flight is available at https://t.co/zNM33cM0na pic.twitter.com/NIU7iuCcFu — Flightradar24 (@flightradar24) 29 October 2018

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