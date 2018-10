(早报讯)印度尼西亚搜救署说,狮航(Lion Air)一架客机今天(10月29日)从首都雅加达飞往槟岛(Pangkal Pinang)途中坠入海里。

该署发言人说拉迪夫对路透社说:“飞机已经证实坠毁。”

出事的JT-610航班是一架波音737 Max-8型号飞机,机上载有189人。

该客机在印尼当地时间清晨6时20分从雅加达机场起飞,原定早上7时20分抵达苏门答腊岛外的槟岛,但起飞仅13分钟后,在6时33分就与控制塔失联。印尼当局已经展开搜寻行动。

根据航班追踪网站Flightradar24的资料,狮航是在今年8月接收失事客机,注册编号是PK-LQP。

The flight was operated by Boeing 737 MAX 8 registration PK-LQP. The aircraft was delivered to Lion Air in August of this year. It is powered by two CFM LEAP-1B engines. https://t.co/Jv0z8vytv3 #JT610 pic.twitter.com/yCkR2PbMUa