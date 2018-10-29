印尼狮航一客机坠海

（早报讯）印度尼西亚搜救署说，狮航（Lion Air）一架客机今天（10月29日）从首都雅加达飞往槟岛（Pangkal Pinang）途中坠入海里。

该署发言人说拉迪夫对路透社说：“飞机已经证实坠毁。”

出事的JT-610航班是一架波音737 Max-8型号飞机，机上载有189人

该客机在印尼当地时间清晨6时20分从雅加达机场起飞，原定早上7时20分抵达苏门答腊岛外的槟岛，但起飞仅13分钟后，在6时33分就与控制塔失联。印尼当局已经展开搜寻行动。

根据航班追踪网站Flightradar24的资料，狮航是在今年8月接收失事客机，注册编号是PK-LQP。

《海峡时报》引述雅加达一家广播电台Elshinta报道，一艘拖船（tugboat）目睹一架客机坠入海里，并通知了丹戎不碌（Tanjung Priok）海港的船舶交通管理人员。

狮航总裁西拉伊特表示，公司正在收集所有资料与数据，暂不对此事件置评。狮航将在今天较迟时候召开记者会，说明坠机事件的情况。

早报订户新闻，更多精彩等着您！
zaobao paywall messagezaobao paywall message

LIKE我们的官方面簿网页以获取更多新信息

热词 :

印度尼西亚 客机 坠毁 狮航 狮航客机坠毁
Display Title (ZBcom): 
印尼狮航一客机坠海 机上载有189人