安华否认土团党密谋阻扰他出任首相

（早报讯）尽管坊间传言有近40名巫统国会议员将加盟土著团结党，以壮大该党声势来阻扰公正党候任主席安华成为第八任首相，但安华驳斥这项说法，称这只是媒体捕风捉影的阴谋论，根本不足为信。

安华也是森美兰州波德申区国会议员。他周一在国会走廊接受媒体询问时指出，这项阴谋论只是媒体的臆测，他本身没有理由怀疑希望联盟各党已协商好的共识。马哈迪在大选前与希盟领袖达成协议，即希盟推翻纳吉政府后，他将出任首相两年，之后把相位交给安华。

针对巫统总秘书安努亚慕沙指部分巫统党员受邀加入土团党，以便巩固该党的实力，安华说：“我很感谢他（安努亚慕沙）的关切，但我个人不这么认为。这只是媒体的臆测。”

“这些人（媒体）相信这是个更大的阴谋，并指这是1998年的历史就要重演。这些是媒体的臆测，我没理由怀疑希盟伙伴之间的协议。”

安华与马哈迪早年曾情如师徒，更在马哈迪任相期间受委副首相。不过，两人关系最终宣告破裂，马哈迪在1998年指控安华涉嫌贪腐和鸡奸丑闻，革除安华副首相职，更将他投入牢房。

安华认为，巫统国会议员加入土团党一事，应该交由希盟决定，而还未批准加入希盟的国会议员应该一律被视为独立人士。他说：“我们要考量的是，这对投选希盟而非巫统的选民是否公平。但这是个民主的国家。所以我认为，可以有选择（跳槽），但是应该先讨论，我们是否会因此而对原则和其他议题妥协。”

据悉，希盟主席理事会将在本周六开会讨论此事。

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