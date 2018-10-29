马国13岁“神童”获新加坡全额奖学金

（早报讯）13岁开始，林文捷从YouTube自学编写iOS软件程式，这过人的资质引起新加坡国立大学附属数理中学（NUSHS）的注意，提供全额奖学金给他入读。

来自槟城的林文捷今年15岁，他编写软件的能力，被评定为“拥有过人的天份”。他说，在进入NUSHS后，注重高科技发展的学习环境，让原本就对电子科技拥有广泛兴趣的他受益良多。

他接受《每日新闻》访问时说：“NU SHS的课程纲要比马来西亚更为先进和高水平。举个例子，虽然我目前只是初中三学生，但我已须参考更高年级的课本吸取新知，水平已与马来西亚的中六一样。”

他说，注重高科技的NUSHS教学环境，把科技的运用全面贯彻在学习过程，包括在网上提交作业、进行群组课业讨论。

林文捷之前在槟城大山脚日新国民型中学就读，2年来他编写的iOS程式已有50个。他也曾参与马来西亚数码经济机构（MDEC）属下的天才精英计划，在约一年前被NUSHS吸纳入读。

询及为何他选择到NUSHS，他说：“除了良好的学习环境，最重要的原因是我对数理科目有浓厚的兴趣。”

无论如何，他表明并非全部的外国学校都能保障学生有一个光明的未来，而且这也要视有关学校的各种条件是否符合自己的要求。

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