狮航空难为波音737 Max首次事故

（早报讯） 印度尼西亚航空公司狮航（Lion Air）一架载有189人的波音737 Max客机在爪哇海坠毁。这是该款机型首次发生事故，也可能成为三年来最严重的商业客机空难。

根据印尼国家减灾署消息，这架737 Max 8、航班号为JT610的客机于当地时间周一06时20从首都雅加达起飞，13分钟后在海拔3000英尺左右高度时失去联系。其目的地为苏门答腊岛附近的热门旅游目的地Pangkalpinang。飞机加入营运仅一个多月。失事前机长曾要求返航至机场。

这款Max系列窄体客机是在去年首次交付使用，并受到航空公司青睐，累积未交货订单已达到4000多架。其亚洲客户包括印度SpiceJet Ltd.和中国南方航空公司。这款最新型737客机的空中客车竞品为A320neo系列。

彭博社报道，虽然事故原因尚不清楚，但波音周一发布声明称，已准备向空难调查人员提供技术援助。根据飞行安全基金会(Flight Safety Foundation)的航空安全网(Aviation Safety Network)数据库，波音737飞机自1970年以来累计有208次全毁(Hull loss)纪录。全毁是飞机损毁到无法修复的行业术语。

印尼国家减灾署说，预计此次坠机事件无人生还，多数受害者遗体可能还困在坠落在海底的飞机机身内。该机构行动处副主管Bambang Suryo Aji在雅加达告诉记者，目前为止，救援人员只能找到受害者残肢、飞机碎片和一些乘客的物品。

据狮航网站介绍，该公司运营国内183条航线，以及目的地包括新加坡、马来西亚、沙特阿拉伯和中国在内的一些海外航线。旗下Malindo Air是全球首家将737 Max投入使用的公司。

中民投航空租赁发布新闻稿称，正紧密联系狮航和波音了解事件进展，并表示航空器会由保险公司全额承保。

成立于1999年的狮航是印尼最大的民营航空航空公司，也是东南亚规模第二大的廉价航空，仅次于马来西亚的亚洲航空。

早报订户新闻，更多精彩等着您！