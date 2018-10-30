卡舒吉未婚妻批评特朗普 吁美勿受利益左右

（早报讯）沙特阿拉伯遇害记者卡舒吉的未婚妻周一批评美国总统特朗普对卡舒吉之死所作的回应，呼吁他搁置美国贸易利益以追求真相，要求沙特当局公布更多细节，以便将下令杀害卡舒吉的人绳之以法。

路透社报道，特朗普避免在贾马尔·卡舒吉（Jamal Khashoggi）问题上批评沙特领导人，坚称他不想危及1100亿美元（1518.77亿新元）的武器“巨单”，他认为这笔订单可以支撑50万个美国就业岗位。专家认为他夸大此数。

卡舒吉的土耳其未婚妻海蒂斯·成吉兹（Hatice Cengiz）在访问伦敦期间发表讲话，称对特朗普的做法深感失望。她说：“我对许多国家领导人的行为感到失望，特别是美国。”

“特朗普应该帮忙让真相大白并伸张正义，而不应为掩盖我未婚夫的被害做铺垫。我们不能让金钱玷污良心，在价值观上妥协。”

谈及主谋，成吉兹接受路透专访时以土耳其语说：“事情发生在沙特外交使团...在这种情况下，沙特当局要对此事负责……沙特当局可能知道这起谋杀案是如何发生的”

成吉兹受访时表情忧伤、谨慎，时而眼眶泛红。被问到如果有机会，会对沙特王储穆罕默德说些什么时，成吉兹表示：“我认为不可能有这种机会。”

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