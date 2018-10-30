印尼：失事客机未发生空中爆炸

（早报讯）印度尼西亚狮子航空公司一架载有189人的国内航班29日从首都雅加达起飞不久后坠海。截至30日凌晨，搜救人员已打捞起多具遇难者遗体。印尼官员认为，飞机在高速撞击海面时解体，下降过程中没有发生空中爆炸。

狮航30日凌晨对媒体说，搜救人员已打捞起多具遇难者遗体，遗体将送往雅加达的国家警察医院接受身份验证。航空公司已将169名家属接到雅加达，以协助辨认遇难者身份，并向家属及时公布搜救行动进展情况。

新华社引述印尼警方说，由于尸体破碎和残缺，身份核对的过程将很困难。

印尼国家搜救局搜救主任班邦·苏尔约·阿吉此前说，搜救人员尚未发现幸存者，机上人员恐已全部遇难。

目前印尼搜救人员尚未确定失事飞机黑匣子的具体位置，在飞机失联前的最后位置也没有发现机身残骸。

负责调查交通事故的印尼国家交通安全委员会主席贾约诺29日晚在发布会上说，飞机疑似在坠落海面时解体。他否认飞机在坠落过程中发生爆炸。“如果发生空中爆炸，飞机碎片将会散落海面数平方公里，但搜救人员在现场发现碎片集中在一个地方。”

失事客机当地时间29日早上6时20分从雅加达起飞，前往邦加勿里洞省首府槟港，但在起飞13分钟后与地面失去联系。飞机随后被确认坠海。机上有181名乘客和８名机组人员。

狮航是印尼最大的民营航空航空公司，也是东南亚规模第二大的廉价航空，仅次于马来西亚的亚洲航空。2013年4月13日，狮航一架客机在峇厘岛降落时冲入海中，造成数十人受伤。

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