马哈迪：政府官员涉贪必开除

（早报讯）马来西亚首相马哈迪指出，尽管前政府贪腐，但是新政府上台需要推动政策，有许多工作需要进行，因此必须留住一些官员，但是如果发现这些官员涉贪，会尽快开除他们。

他说，由于新政府人手短缺，目前只好先处理“大鱼”，接下来收集足够证据后，才对其他涉贪者采取行动。

星洲网报道，他周二出席2018年反贪峰会致词时说，前政府连最高领导也涉贪，结果上梁不正下梁歪，整个政府机器也受影响，因此新政府必须从一开始就展现肃贪的决心，确保贪腐者受到惩罚。

针对前首相纳吉在其面簿专页一再坚称26亿令吉（7亿美元）是来自沙特阿拉伯捐献的说法，马哈迪说：“他还能说什么？全世界都知道这事，马来西亚也因为其盗贼统治被广泛报道后而闻名世界。“若他真的没有涉贪，他可以采取行动，但他没有这样做，只是威胁而已。”

但他强调，当局不是因为外国媒体的报道而提控纳吉，而是因为证据确凿。“你不可能搬动这大笔钱（10亿令吉）而不留下任何痕迹。这笔巨款在银行之间流动时都会有记录。当你开支票和付款时，都会有文件证明，那是从贪污行为得来的钱。”

马哈迪说，各界可以选择是否相信纳吉坚称26亿令吉来自沙特捐款的说法，但补充，沙特已经澄清，他们没有给过任何钱。

针对其他国家有关一马公司（1MDB）一案的行动，马哈迪说，新加坡早已经采取行动，甚至关闭一家涉及的银行，把相关款项退回马来西亚。

他说，瑞士已经在处理在该国的洗钱事件；美国司法部也多次公布其行动，虽然没有点名纳吉是涉贪的关键人物，只是称之为“马来西亚一号官员”，但是大家心照不宣。

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