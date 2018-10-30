调查：党派极化主导当今美国

（早报讯）美国公共宗教研究所周一（29日）发布题为《党派极化主导特朗普时代》的调查报告，认为自美国总统特朗普2017年1月上台以来，民主、共和两党对立日趋严重。

新华社报道，该调查显示，民主、共和两党选民不仅就如何应对某一问题而争论，而且就优先应对问题也存在重大分歧。面对中期选举的迫近，民主党选民在投票中优先考虑的是医保费用、贫富差距扩大、控枪和种族不平等；而共和党选民优先考虑的是经济、国家安全和移民问题。

在移民问题上，78%的共和党选民支持更严格地控制合法移民数量，而赞同这一观点的民主党选民只有36%。就移民对美国的影响，近八成民主党选民和逾三分之二独立选民认为，移民凭其聪颖勤奋增强了美国实力；而超六成共和党选民认为移民威胁美国价值观，夺走了美国人的工作、住房和医保。

此外，两党选民都高度不看好对方阵营。根据报告，90%的民主党选民对共和党看法负面；而共和党选民中，反感民主党的也高达87%。

调查还发现，两党选民对特朗普的看法趋于两极。82%的共和党选民对特朗普看法积极，而只有10%的民主党选民持相同看法，持负面看法的民主党选民高达79%。

无党派非营利组织美国公共宗教研究所调查人员于9月17日至10月1日，随机抽样调查了全美50州和首都的逾2500名18岁以上成年人，误差率约为2.8个百分点。

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