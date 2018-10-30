为打击洗钱 马银行须呈报2.5万令吉交易

（早报讯）马来西亚国家银行（央行）总裁诺珊霞今日宣布，从2019年1月1日起，金融机构的每日现金交易呈报由以往的5万令吉（约1万6500新元），调低一半至2万5000令吉（约8300新元），以进一步防恐和防范洗黑钱活动。

《星洲日报》报道，她在2018年第十届金融罪案与恐怖融资国际大会发表主旨演说时披露，调低有关门槛是要与其他国家一致。

她表示，调低现金呈报门槛不会对日常经济活动构成冲击，却能有效箝制黑色经济活动。她说，尽管有很多新颖的电子支付方式，现金的使用仍在增长势头中，过去5年增长率达6.1%至6.9%，现金使用主要显现在中小型商业活动。

诺珊霞指出，现金也是洗黑钱活动分子与恐怖活动所喜爱使用的交易方式，这对金融体系形成风险。

在2001年反洗黑钱与恐怖融资法令下，央行规定凡5万令吉现金交易需作出呈报。根据央行网站，只有金融机构与赌场需作呈报。

Al-Rajhi银行总裁玛斯拉玛尼认为，央行调低有关门槛并不致影响日常经济活动，因银行对这些每周末处理逾20万至30万令吉的业者有广泛名单核实。

至于对上市公司与非上市公司冲击，他认为基于上市公司有审计报告支援，银行体系对上市公司在现金的审核宽松，对后者则较严谨。

他说，犯罪分子也深知他们的身份在国际银行体系曝光而被列黑名单，因而也利用第三方户头从事交易活动，因而要鉴定与打击上述不法活动更为不易。

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