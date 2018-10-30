MH370案 新马航成功撤销诉讼

（早报讯）吉隆坡高庭今日批准新马航（MAB）申请撤销76名马航MH370失踪客机的乘客家属，起诉新马航追讨赔偿的诉讼。

《星洲日报》报道，在新马航成功撤销诉讼后，这起诉讼的答辩人将只剩下马航、民航局、马来西亚皇家空军及政府等四造。

高庭法官阿兹祖在批准新马航要求撤销诉讼的申请后，谕令76名家属支付7000令吉堂费，案订11月7日过堂。

新马航的代表律师山吉说，其当事人主张马航MH370失踪事故与新马航完全无关，因为当时新马航尚未成立，所以不应为客机失踪的事故负责任。

这起诉讼也是MH370客机失踪以来，马来西亚有史以来最大宗的民事诉讼。76名起诉人当中包括2名美国籍的乘客家属、8名印度籍的乘客家属，以及66名中国籍的乘客家属，他们都是赶在蒙特利尔公约所限定的两年诉讼期限于2016年3月8日届满之前，入禀高庭向马来西亚航空系统有限公司（MAS）、新马航、民航局总监、马来西亚皇家空军和政府等五造索偿。

载有239人，包括227名乘客的MH370是在2014年3月8日午夜12时41分，从吉隆坡飞往北京途中，在起飞2小时后失踪，至今依然下落不明。机上的乘客以中国人为主，共153人（包括1名婴儿），马来西亚38人、印度尼西亚12人、澳大利亚7人、美国3人（包括1名婴儿）、法国3人、新西兰2人、乌克兰2人、加拿大2人、俄罗斯、意大利、台湾、荷兰及奥地利各1人。

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