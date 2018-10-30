世贸成员要求设立专家组审查美国钢铝关税措施

（早报讯）中国、欧盟、加拿大、墨西哥、挪威、俄罗斯、土耳其七个世界贸易组织成员在世贸组织争端解决机构会议上强调，美国3月宣布的钢铝关税措施并非基于“国家安全”考虑，实质上是保障措施，并要求设立专家组就此措施是否违反世贸组织相关规定进行审查。

美国总统特朗普3月8日宣布，由于进口钢铁和铝产品危害美国“国家安全”，美国将对进口钢铁和铝产品分别征收25%和10%的关税。特朗普政府针对大多数经济体钢铝产品的关税措施于3月23日正式生效，对欧盟、加拿大和墨西哥钢铝产品的关税措施于6月1日开始生效。

新华社报道，在周一（29日）的会议上，中方代表表示，中方认为，从内容和实质来看，美钢铝关税措施是为了消除进口钢铝产品对国内产业的损害，以维护美国国内相关产业的经济利益。美国钢铝关税措施所说的“国家安全”，完全是贸易保护主义的托词。

欧盟代表表示，世贸组织七个成员在同一天内针对同一成员提交设立专家组的申请“史无前例”，这反映出美方行为在成员间引发的反对程度之烈。

加拿大代表表示，无法理解对美钢铝出口可能威胁美国国家安全，并对钢铝关税措施可能损害全球贸易体系完整表示担忧。挪威代表认为，美国所采取的措施已经明显背离了美方曾在多边贸易体制下所作的承诺。

墨西哥、俄罗斯以及土耳其也对美国钢铝关税措施表示担忧，并要求设立专家组对美方措施予以审核。

当天，美方反对以上各方设立专家组的初次申请。预计上述七个世贸组织成员在将于11月召开的下一次世贸组织争端解决机构会议上再次提交专家组申请。

根据世贸组织规则，成员间发生贸易争端后，可向世贸组织争端解决机构提起磋商请求。如有关成员在磋商期内不能达成一致，成员可提请设立专家组裁决争端。

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